راية القابضة توافق على عرض مؤسسة أجنبية للاستحواذ على 100% من أسهم شركة بريق

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في جلسته المنعقدة أمس، من حيث المبدأ على عرض الشراء المقدم من إحدى المؤسسات الأجنبية للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ نسبتها 100% من أسهم شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة بإجمالي عدد 6.5 مليون سهم.

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وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، حيث تمتلك الثانية حصة مباشرة تبلغ نسبتها 98.76% بالأولى، وحصة غير مباشرة من خلال شركاتها التابعة تبلغ 1.24%.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد اطلع مجلس الإدارة ووافق على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المؤرخ 8 نوفمبر الجاري والمتضمن التقييم العادل للسهم الواحد من أسهم شركة بريق.

واطلع مجلس الإدارة ووافق على تقرير مراقب حسابات الشركة المؤرخ 8 نوفمبر الجاري والمعد لأغراض خاصة ولأداء الاختبارات المطلوبة والمتصلة بالأطلاع على تقرير المستشار المالي المستقل، وفقاً لمتطلبات المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن التخارج من أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.

ونظراً لأن إدارة الشركة مازالت في مرحلة المفاوضات النهائية والخاصة بالشركة والأحكام التفصيلية للعقود الخاصة ببيع الاسهم، ومايتبعها من تفاصيل جاء حاليا التفاوض عليها مع المشتري، يتعهد مجلس إدارة الشركة بالالتزام بمتطلبات المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن التخارج من اصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.

وسوف يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة وكافة تفاصيل الصفقة المرتقبة وإرسال صورة من تقرير المستشار المالي المستقل وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى البورصة المصرية للنشر وذلك بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات وقبيل التنفيذ.

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