سامسونج تعالج المشاكل التلفزيونية الأكثر شيوعا

في إطار جهود شركة سامسونج المبذولة لسد الفجوة بين مخاوف المستهلكين من مشكلة تطبع الصورة وتنامي الطلب على تجارب المشاهدة السينمائية المتميزة، تواصل الشركة ريادتها لقطاع صناعة التلفزيون العالمي من خلال الالتزام بتقديم أرقى معايير الابتكار في تلفزيون QLED، والسعي المستمر لتعزيز ثقة المستهلكين.

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وتمثل تشكيلة تلفزيونات QLED التي طورتها سامسونج نقطة تحول حقيقية في عالم التلفزيونات بفضل التقنيات التي طورتها الشركة لتعزيز تجربة المشاهدة التلفزيونية بشكل عام لا سيما فيما يتعلق بجهودها للحد من مشكلة تطبع أو احتراق الصورة.

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وتعزز تلفزيونات QLED مكانة الشركة وريادتها في السوق لأنها وضعت حداً لمشكلات تطبع الصور.

ويعود التزام سامسونج إلى حقيقة أن كل منتج تقدمه الشركة يتم تصميمه بما يتناسب مع تطلعات المستهلكين. وقد تجلى هذا الالتزام من خلال الحلول التي ابتكرتها الشركة لمعالجة مشكلة التطبع على الشاشة.

وتسعى سامسونج لتقديم حلول متطورة في سلسلة تلفزيونات QLED تضمن للمستهلك التخلص من مشكلة تطبع الصورة بشكل نهائي، وذلك بفضل استخدام تقنية نقاط العرض الكمية غير العضوية التي لا تتحلل مع مرور الوقت، فقد قطعت أشواطاً كبيرة نحو الأمام من خلال تزويد المستهلك بضمان مطلق مدى الحياة على جودة الصور الاستثنائية لأجهزة تلفزيون QLED لعقود قادمة.

جدير بالذكر أن الشركة تقود قطاع صناعة التلفزيونات لمدة 13 عاماً متتالية، وتعكس في كل يوم التزامها بتقديم ابتكارات هادفة توفر ذكريات استثنائية للمستهلكين.

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