أليانز للتأمين تحقق 5.4 مليار جنيه أقساط للعام المالي الماضي.. وسددت 2 مليار جنيه تعويضات للعملاء

فاروق يوسف _ كشف أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز للتأمين، عن أن شركته حققت 5.4 مليار جنيه خلال العام المالي المنصرم في يونيو الماضي، بزيادة قدرها 34% من العام المالي السابق.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أنه أنه على الرغم من التحديات إلا أن أليانز حققت صافي أرباح بقيمة 490 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة 68% عن العام المالي السابق عليه.

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وقال إن الشركة قامت بسداد تعويضات خلال العام الماضي بقيمة 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن أليانز حافظت على تصنيفها الإئتماني من مؤسسات التصميف العالمية منها موديز، وستاندرز أند بورز وإي إم بست، وسجلت رقم 39 كأفضل العلامات التجارية العالمية وفقًا لتصنيف إنتربراند.

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