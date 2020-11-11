يونيفرسال تتراجع بأرباحها 52.3% لتصل إلى 10.1 مليون جنيه خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -يونيباك، تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 52.3%، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 10.064 مليون جنيه، مقابل 21.092 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجعت صافي المبيعات وفقاً لقائمة الأرباح المرسلة للبورصة اليوم، إلى 266.915 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020، مقابل 353.617 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 28.473 مليون جنيه، مقابل 50.543 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 238.441 مليون جنيه، مقابل 303.073 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.11 جنيه، مقابل 0.23 جنيه بالفترة المناظرة.

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