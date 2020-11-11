مال وأعمال

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لإعفاء السندات المطروحة بالخارج من الضرائب

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_ قال مجلس الوزراء في بيان إنه وافق يوم الأربعاء، على مشروع قانون لإعفاء الإيرادات من السندات المطروحة للمستثمرين بالخارج من جميع الضرائب والرسوم.

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ولم يعط مجلس الوزراء مزيدا من التفاصيل.

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وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن المجلس وافق على قانون جديد لإصدار صكوك سيادية.

وقالت الوزارة إنه بمجرد موافقة البرلمان والرئيس على القانون، ستصدر البلاد أول صكوكها السيادية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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