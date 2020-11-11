_ قال مجلس الوزراء في بيان إنه وافق يوم الأربعاء، على مشروع قانون لإعفاء الإيرادات من السندات المطروحة للمستثمرين بالخارج من جميع الضرائب والرسوم. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ولم يعط مجلس الوزراء مزيدا من التفاصيل. اضغط لتحميل العدد الثاني والسبعون من نشرة دوت الخليج وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن المجلس وافق على قانون جديد لإصدار صكوك سيادية. وقالت الوزارة إنه بمجرد موافقة البرلمان والرئيس على القانون، ستصدر البلاد أول صكوكها السيادية. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لإعفاء السندات المطروحة بالخارج من الضرائب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.