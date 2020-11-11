راية القابضة توافق على عرض البنك الأهلي المصري لشراء حصة أقلية في أمان جروب

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في جلسته المنعقدة أمس، من حيث المبدأ على عرض الشراء المبدئي المقدم من البنك الأهلى المصري، للاستحواذ على حصة أقلية تبلغ نسبتها 24% من أسهم شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية. بإجمالي عدد 9 مليون سهم.

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وهي إحدى الشركة التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، حيث تمتلك الثانية حصة مباشرة تبلغ نسبتها 99.8% بشركة أمان جروب.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة اطلع ووافق على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل شركة أيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المؤرخ 8 نوفمبر الجاري، والمتضمن التقييم العادل للسهم الواحد من اسهم شركة أمان جروب.

واطلع مجلس الإدارة ووافق على تقرير مراقب حسابات الشركة المؤرخ 9 نوفمبر الجاري والمعد لأغراض خاصة ولأداء الاختبارات ومايتبعها من تفاصيل جاري حاليا التفاوض عليها مع المشتري.

ويتعهد مجلس إدارة الشركة بالإلتزام بمتطلبات المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن التخارج من اصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.

وسوف يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة وكافة تفاصيل الصفقة المرتقبة وإرسال صورة من تقرير المستشار المالي المستقل وصورة من تقرير مراقب الحسابات إلى البورصة المصرية للنشر وذلك بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات وقبيل التنفيذ.

وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين في السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة البيع للحصة الخاصة بشركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية والبالغة 24% من أسهم الشركة.

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