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فاروق يوسف _ كشف تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، عن أن الشركة حققت أقساط مكتتبة بنحو 4.2 مليار جنيه، للعام المالي 2019/2020، بزيادة قدرها 35% عن العام المالي السابق.
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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن أليانز كانت من أوائل الشركات التي وفرت التغطيات اللازمة لكورونا، وقامت بتسوية 58 مطالبة، بقيمة 15مليون جنيه.
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وقال إن أليانز سددت تعويضات إجمالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، بزيادة 12.5% عن العام المالي 2018/2019، ووصلت استثماراتها إلى 12.1 مليار جنيه.
وأوضح أن استثمارات الشركة تتنوع ما بين أذون خزانة وسندات مصرية وأسهم في البورصة المصرية.
ولفت إلى أن أليانز تتبنى خطة استراتيجية للنمو في السوق المصري، وترتكز على 3 محاور، الأول يتمثل في تنوع القنوات التسويقية، وتعزيز الشراكات البنكية، وافتتاح فروع جديدة.
وتابع أن المحور الثاني خاص بالاستثمارات في التحول الرقمي تتضمن إنشاء منصة رقمية تسهل التعامل مع العملاء بصورة إلكترونية.
وقال تاوضروس إن المحور الثالث سيكون في إطلاق برامج تأمينية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إضافة حلول تكنولوجية لتنشيط خدمة العملاء، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للمنتجات التأمينية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشارلز تاوضروس: 12 مليار جنيه إجمالي استثمارات أليانز موزعة في سندات وأذون خزانة وأسهم في البورصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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