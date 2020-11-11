تشارلز تاوضروس: 12 مليار جنيه إجمالي استثمارات أليانز موزعة في سندات وأذون خزانة وأسهم في البورصة

فاروق يوسف _ كشف تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، عن أن الشركة حققت أقساط مكتتبة بنحو 4.2 مليار جنيه، للعام المالي 2019/2020، بزيادة قدرها 35% عن العام المالي السابق.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن أليانز كانت من أوائل الشركات التي وفرت التغطيات اللازمة لكورونا، وقامت بتسوية 58 مطالبة، بقيمة 15مليون جنيه.

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وقال إن أليانز سددت تعويضات إجمالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، بزيادة 12.5% عن العام المالي 2018/2019، ووصلت استثماراتها إلى 12.1 مليار جنيه.

وأوضح أن استثمارات الشركة تتنوع ما بين أذون خزانة وسندات مصرية وأسهم في البورصة المصرية.

ولفت إلى أن أليانز تتبنى خطة استراتيجية للنمو في السوق المصري، وترتكز على 3 محاور، الأول يتمثل في تنوع القنوات التسويقية، وتعزيز الشراكات البنكية، وافتتاح فروع جديدة.

وتابع أن المحور الثاني خاص بالاستثمارات في التحول الرقمي تتضمن إنشاء منصة رقمية تسهل التعامل مع العملاء بصورة إلكترونية.

وقال تاوضروس إن المحور الثالث سيكون في إطلاق برامج تأمينية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إضافة حلول تكنولوجية لتنشيط خدمة العملاء، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للمنتجات التأمينية.

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