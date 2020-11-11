معمار المرشدي تستهدف 8 مليارات جنيه مبيعات بالعام المقبل وتطلق المرحلة الثانية من مشروع زهرة

بكر بهجت _ تستهدف شركة معمار المرشدي تحقيق مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه بمختلف مشروعاتها خلال العام المقبل، وفق حسين أبوالفتوح رئيس القطاع التجاري بالشركة، مشيرا إلى أن الشركة أطلقت المرحلة الثانية من مشروع زهرة بالساحل الشمالي وتضم 1500 شاليه بمساحات متنوعة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف أبو الفتوح أن مشروع «زهرة» يقع في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي قرب مدينة العلمين، على مساحة 890 فدان، لافتا إلى أن المشروع سكني سياحي تجاري متكامل يضم كافة الأنشطة التي يحتاجها العملاء.

اضغط لتحميل العدد الثاني والسبعون من نشرة دوت الخليج

وأشار إلى أن المشروع يضم شاليهات، وفنادق، ومناطق تجارية وترفيهية، وحمامات سباحة، نوادي، وبحيرات صناعية.

وتابع أبوالفتوح أن كل مرحلة من المشروع منفصلة بأسوار وخدمات وبحيرات صناعية.

وتمتلك معمار المرشدي أكثر من 17 مشروعا في مناطق مختلفة غرب وشرق القاهرة، مثل مشروع قطامية بيزنيس جيت، ووان قطامية، ودجلة لاند مارك، وريحانة أفينيو، ودجلة تاورز، وليك فرونت، وغيرها من المشروعات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج