3 سيارات جديدة تنضم للسوق المصرية في نوفمبر الجاري

شاهندة إبراهيم – شهدت سوق السيارات المصري دخول 3 مركبات جديدة موديلات 2021 في نوفمبر الجاري، وهما: سكودا أُوكتافيا وفولكس فاجن باسات و MG HS.

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وأطلقت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سكودا وسيات في السوق المحلية، الطراز الأحدث من السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021، عبر 3 فئات من التجهيزات.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021

وجاء سعر الفئة القياسية بنحو 399 ألف و999 جنيهًا، فيما قدمت الفئة الثانية بقيمة وصلت إلى 459 ألف و999 جنيهًا.

وعرض الوكيل المحلي الفئة الثالثة من سكودا أوكتافيا A8-RS ذات المحرك الكبير 2000 سي سي بسعر 650 ألف جنيه.

وتأتي سكودا أوكتافيا الجديدة كليًا بمحرك تربو مكون من 4 أسطوانات، سعة 1400سي سي، ينتج قوة 150 حصان، مع عزم أقصى للدوان 250 نيوتن/ متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات.

وقدمت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودي في مصر، سياراتها الجديدة كليًا فولكس فاجن باسات موديل 2021، من خلال فئتين من التجهيزات.

فولكس فاجن باسات موديل 2021

ووفقًا للأسعار المعلنة، قدمت الشركة السيارة الألمانية فولكس باسات الجديدة كليًا بسعر 495 ألف جنيه، ووصلت قيمة الفئة الثانية الكاملة نحو 595 ألف جنيه.

وتأتي فولكس فاجن باسات الجديدة بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستخرج قوة 150 حصان، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وأزاحت أيضًا شركة المنصور للسيارات، وكلاء MG وشيفروليه وأوبل في مصر، الستار عن أحدث أيقونات الصانع الصيني MG HS الجديدة بفئتين من التجهيزات.

MG HS موديل 2021

وتبدء أسعار الفئة الأولى من 399 ألف و900 جنيه، بينما تم تسويق الفئة الثانية بسعر 410 ألف جنيه.

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وزودت السيارة الجديدة كليًا في السوق المصرية بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 169 حصان، مع عزم أقصى للدوران250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

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