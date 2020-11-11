دومتي تحقق 105.1 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بانخفاض 10.2%

رنا ممدوح _ سجلت شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 10.2% وذلك بأول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 105.098 مليون جنيه، مقابل 117.044 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وارتفعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.179.8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.021.763 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 530.773 مليون جنيه، مقابل 510.345 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 1.649.026 مليار جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 1.511.417 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض في الأرباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم 0.302 جنيه مقابل 0.336 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح دومتي بأول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 94.266 مليون جنيه، مقابل 103.570 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 2.179.8 مليار جنيه مقابل 2.021.763 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

من جانبه قال محمد الدماطي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في تعليقة على نتائج الأعمال، الربع الثالث من العام الحالي كان به الكثير من التحديات في عام الكورونا، لكن أهم مايمكن الحديث عنه في هذا الربع هو استطاعة الشركة تطوير هامش مجمل الربح بنسبة قدرها 1.3% ليصل إلى 24.8% مدفوعا بنجاح الشركة في تطوير هامش ربح قطاع المخبوزات ليصل إلى 38%.

أضاف أن هذا هو ما سترتكز عليه الشركة في الفترة القادمة، مؤكدا أن زيادة مبيعات المخبوزات لا تشترط أن يكون هناك انخفاض في مجمل الربح وهو الأمر الذي أشرنا إليه سابقاً.

وعلى الجانب الأخر استطاعت دومتي تكوير مجمل ربح قطاع العصير بشكل واضح وهو ما أثر أيضاً إيجابا على نمو هامش مجمل ربح الشركة إلى قرب 25%، كما حدث نمو في مبيعات العصير مقارنا بذات الفترة من العام الماضي رغم تراجع سوق العصير بشكل عام وأدى ذلك إلى زيادة الحصة السوقية للشركة وخاصة في القاهرة.

وعلى صعيد قطاع الأجبان، فقد حدث انخفاض في مبيعات الجبنة بصورة غير مرضية لأدارة الشركة وذلك نابعا من الأساس من انخفاض حاد في حجم المبيعات للجهات الحكومية وكذلك عدم نمو المبيعات في السوق المحلي، وبالتالي ستقوم الشركة بأتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية لزيادة مبيعات الجبنه البيضاء بدء من الربع الرابع للعام الحالي.

ولفت أن دومتي ستحاول بكل قوة تعويض كميات المبيعات المفقود في قطاع البيع الحكومي ومحاولة زيادة كميات البيع داخل السوق المحلي سواء من خلال مبيعات التجزئة أو مبيعات الجملة للعودة إلى معدلات البيع الطبيعية.

واختتم الدماطي:” هناك زيادة متوقعة في مبيعات المخبوزات في الربع الرابع للعام الحالي مع انتظام الدراسة في المدارس والجامعات مما سيؤدي إلى زيادة هامش مجمل ربح الشركة.

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