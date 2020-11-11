مبيعات المصريين تنزل بالبورصة 0.72% وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه

رنا ممدوح – أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم متداولا عند مستوى 10997 نقطة، ليسجل انخفاضا بنسبة 0.72%، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا هامشياً بنسبة 0.08%، وأغلق عند مستوى 64.93 جنيه.

وصعد كل من EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.2%، و0.89% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.619.038 مليار جنيه على 189 شركة من خلال 49.906 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 108 شركات مقابل تراجع 63 في حين لم تتغير أسعار 18.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 29.087 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 47.418 مليون جنيه، مقابل 18.331 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 23.140 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 25.247 مليون جنيه، مقابل 2.107 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

اضغط لتحميل العدد الثاني والسبعون من نشرة دوت الخليج

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.946 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 18.613 مليون جنيه، مقابل 12.666 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 87.19% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على7.33% والعرب على 5.48% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.77% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.22%.

وتصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.78%، ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.45%.

في حين تصدر سهم الشرقية – ايسترن كومباني قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.44%، تلاه سهم الدلتا للتأمين بنسبة 9.19%، ثم سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 7.29%.

ويرى مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة، أن البورصة نفذت حركة تصحيحية بجلسة اليوم على صدى المكاسب التي حققتها بجلسات الأسبوع الجاري، احتفاءً بظهور لقاح فعال ضد كورونا.

وتوقع عجينة أن تتحرك مؤشرات البورصة بصورة عرضية مائلة للصعود على المدى القصير، مرجحا أن تستهدف كسر مستوى 11200 نقطة بموجة الصعود القادمة.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، قال إنها استجابت إيجابا واضطلعت بأداء جيد متوقعاً أن يحقق قطاع السياحة والأسمدة والبنوك والعقارات معدلات نمو بالفترة القادمة.

ومن جانبه، قال عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن ظهور لقاح ضد كورونا انعكس إيجابا على نفسية المستثمرين، وترجم ذلك على أحجام التداولات اليومية التي قفزت فوق المليار من جديد.

ويعتقد إمام أن تأخر تداول اللقاح حتى مارس القادم هو السبب وراء تأثر مؤشرات البورصة المصرية إيجابا بصورة مؤقتة.

وتوقع أن ترتبط حركة البورصة على المدى القصير بالتطورات العالمية وأداء الأسواق الخارجية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج