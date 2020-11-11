متوسط سعر بيع الدولار يسجل 15.70 جنيه في تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، في غالبية وحدات القطاع المصرفي، فيما سجل تحركا طفيفا في عدد محدود من البنوك.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وسجل متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري ارتفاعا بشكل طفيف بنحو 0.42 قرش، ليبلغ 15.6036 جنيه للشراء و15.7036 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء، في مقابل 15.5994 جنيه للشراء و15.6994 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد أسعار الصرف اليوم، ظل الأخضر مستقرًا في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، كما ثبت في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس والعربي الإفريقي الدولي وبلوم والتعمير والإسكان حول 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

اضغط لتحميل العدد الثاني والسبعون من نشرة دوت الخليج

في المقابل رفع 3 بنوك سعر صرف الدولار بمقدار قرشًا واحدًا، وهم: إتش إس بي سي والأهلي الكويتي وعوده، ليبلغ 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في مقابل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بختام تعاملات الثلاثاء.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج