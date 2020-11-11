ولاية جورجيا تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

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سكاي نيوز عربية – قررت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
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وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرجر، ان السلطات في الولاية قررت إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يدويا، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5%.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحصوله على 290 صوتا من 538 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.
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وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وتظهر أحدث النتائج تقدم بايدن بنسبة 49.5% على منافسه ترامب الذي حصل على نسبة 49.2% من أصوات الناخبين في ولاية جورجيا.
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