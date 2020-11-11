وزيرة التعاون الدولي: الاتفاق مع ألمانيا على تمويل 11 مشروعا جديدا

دوت الخليج – قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه تم عقد مشاورات مع الجانب الألماني خلال نوفمبر الجاري لتمويل عدد من المشروعات الجديدة ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي بين الحكومتين المصرية والألمانية.

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وأشارت إلى أن التعاون بين مصر وألمانيا يتم من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي وبرنامج مبادلة الديون.

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وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم عقد اجتماعًا بحضور الوزارات المعنية ومسئولي الجانب الألماني، لوضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها خلال العام القادم في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني بين الحكومتين، حيث تم اقتراح 11 مشروعًا في العديد من القطاعات التنموية.

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