- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه تم عقد مشاورات مع الجانب الألماني خلال نوفمبر الجاري لتمويل عدد من المشروعات الجديدة ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي بين الحكومتين المصرية والألمانية.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأشارت إلى أن التعاون بين مصر وألمانيا يتم من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي وبرنامج مبادلة الديون.
اضغط لتحميل العدد الثاني والسبعون من نشرة دوت الخليج
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم عقد اجتماعًا بحضور الوزارات المعنية ومسئولي الجانب الألماني، لوضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها خلال العام القادم في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني بين الحكومتين، حيث تم اقتراح 11 مشروعًا في العديد من القطاعات التنموية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التعاون الدولي: الاتفاق مع ألمانيا على تمويل 11 مشروعا جديدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.