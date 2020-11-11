فودافون مصر تتعاقد مع لاعبة التنس ميار شريف سفيرة لعلامتها التجارية

دوت الخليج – أعلنت فودافون مصر اختيارها للاعبة التنس المصرية ميار شريف، لتكون سفيرة علامتها التجارية داخل مصر والوجه الإعلاني الجديد لها.

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وستبدأ ميار حملة ترويجية جديدة لنشر فلسفة فودافون، والتي تدمج التكنولوجيا بالقطاعات الأخرى، وتعمل دائما على دعم الشباب، وتقديم الحلول والمفاجئات المتميزة لهم.

وقال كريم عيد، رئيس قطاع التسويق للأفراد بشركة فودافون مصر، إن التعاون مع النجوم الشابة والشخصيات ذات التأثير الإيجابي سواء في مجال الفن أو الرياضة، يساعدنا على أن نكون أقرب للشباب مما يعزز من العلاقة بين فودافون ومستخدميها، ويجعلنا أكثر فهما لاحتياجاتهم وبالتالي نوفر لهم تجارب وحلول جديدة ومختلفة.

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وأضاف: “أما عن اختيار ميار، والتي لقبت بفتاة مصر الذهبية، فيمكن القول إن الإنجازات التي حققتها في الفتر الماضية جعلتها من أكثر الشخصيات الرياضية الشبابية الاستثنائية، حيث حظيت على احترام وتقدير واسعي النطاق، وأصبحت إحدى الشخصيات الملهمة للمجتمع المصري، ونحن متحمسون جدا لهذا التعاون، وبالتأكيد سنعمل معا لتحقيق الرؤية المشتركة”.

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