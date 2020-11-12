الولايات المتحدة تسجل أكثر من 142 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

_ واصلت الولايات المتحدة يوم الأربعاء تسجيل زيادات قياسية هائلة في الإصابات بفيروس كورونا، مع تفاقم التفشي في شمال شرق البلاد علاوة على ضغوط الجائحة في الغرب الأوسط بالفعل.

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وأظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت 142279 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 وهو أعلى مستوى على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي، وأعلى من 100 ألف إصابة لليوم الثامن على التوالي.

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وزاد عدد الوفيات 1464.

كان أندرو كومو حاكم نيويورك أحدث مسؤول يفرض جولة جديدة من قيود التباعد الاجتماعي يوم الأربعاء، في محاولة لحماية الولاية التي كانت مركز تفشي الجائحة في الولايات المتحدة في مراحلها الأولى.

وسجلت الولايات المتحدة إجمالا حوالي 10.4 مليون إصابة بالفيروس و241 ألفا و809 حالات وفاة.

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