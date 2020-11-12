داماك العقارية الإماراتية تسجل خسائر بقيمة 544 مليون درهم في الربع الثالث

وكالات _ بلغت خسائر شركة داماك العقارية في الربع الثالث من العام الجاري ما قدره 544 مليون درهم قابلها أرباح بلغت 51 مليون درهم خلال ذات الربع من العام 2019.

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هذا ووصلت خسائر داماك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 إلى 931 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 133 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وتعود تلك الخسائر بشكل رئيسي الى أخذ الشركة مخصصات لانخفاض قيمة العقارات والذمم المدينة التجارية قدرها 1.2 مليار درهم.

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