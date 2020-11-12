مال وأعمال

أسعار الذهب ترتفع مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا

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CairoBank

_ صعدت أسعار الذهب يوم الخميس عقب تراجعها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعدما فاق تأثير مخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 تطورات إيجابية بشأن لقاح للمرض.

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وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1868.81 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1866.30 دولار للأوقية.

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وانخفض أسعار الذهب 4.2 بالمئة هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة يوم الاثنين بشأن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة فايزر الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية بيونتك.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي العملة والسلع الأولية وتداولات المؤشرات “المتعاملون في الذهب يحاولون إحداث توازن بين الأنباء الإيجابية للقاح وارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم”.

وأضافت أنه على الرغم من أن اللقاح ربما يؤثر في الاتجاهات المتوسطة إلى الطويلة الأمد لأسعار الذهب، فإن التحفيز النقدي والمالي مطلوب في الأجل القصير لحماية الاقتصاد العالمي.

وألمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي إلى تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد يوم الأربعاء مع تصاعد الجائحة في أوروبا، فيما من المتوقع ارتفاع الحالات بشكل كبير مع بداية الشتاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.18 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 866.64 دولار للأوقية فيما قفز البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2353.38 دولار للأوقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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