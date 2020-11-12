مصر للأسمنت قنا تحقق صافي أرباح مستقلة بقيمة 45.16 مليون جنيه في الربع الثالث

أفصحت مصر للأسمنت – قنا، والمدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2020، حيث ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا إلى 39.20 مليون جنيه مقابل 29.70 مليون جنيه عن ذات الفترة لعام 2019 بزيادة قدرها 31.79%، بالرغم من تراجع صافي الإيرادات بالربع الثالث من عام 2020، إذ سجلت حوالي 1.844 مليون جنيه، مقارنةً بمبلغ 2.263 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2019.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأظهرت نتائج أعمال مصر للأسمنت – قنا المستقلة أداءً استثنائياً في الربع الثالث من عام 2020، بالرغم من انخفاض صافي إيرادات المبيعات بنسبة 16%، لتحقق 826 مليون جنيه مقابل 979 مليون جنيه في العام السابق.

اضغط لتحميل العدد الثالث والسبعون من نشرة دوت الخليج

وانخفضت تكلفة المبيعات للطن بنسبة 15 % لتسجل 560 جنيه للطن فى نهاية الربع الثالث من 2020 مقابل 584 جنيه للطن عن نفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 12% لتسجل 45 مليون جنيه في نهاية الربع الثالث من 2020، مقارنةً بـ 51 مليون جنيه عن نفس الفترة لعام 2019.

كما انخفضت المصروفات التمويلية بنسبة 45 % عن العام السابق لتسجل 48 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـ 86 مليون عن نفس الفترة من عام 2019.

وسجل العائد من الاستثمارات زيادة في نهاية الربع الثالث من عام 2020، إذ بلغ 12 مليون مقابل 7 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2019.

وارتفع صافي الأرباح المستقلة للشركة لتسجل 45 مليون جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2020 مقابل 21 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت مصر للأسمنت – قنا الربحية في الربع الثالث من عام 2020 إلى إيمان المجموعة بدعم استراتيجية تبادل الخبرات بين شركاتها ومصانعها فضلاً عن حسن إدارة مواردها المالية وتقلص إجمالي المديونية المستقلة بنسبة 8%، لتنخفض من 485 مليون جنيه إلى 446 مليون جنيه.

وصرح اللواء أركان حرب السيد عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت – قنا أن الشركة نجحت في التغلب على كافة التحديات التي ألمت بقطاع الأسمنت في مصر جراء انتشار فيروس كورونا وتراجع الطلب على الصعيدين الدولي والمحلي.

أضاف أن الشركة تفردت عن مثيلاتها بالسوق المصرية بتحقيق المزيد من النجاحات المشهودة بالربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفعت صافي الأرباح المجمعة للمجموعة إلى 39.20 مليون جنيه بزيادة قدرها 31.79% عن ذات الفترة لعام 2019، وبالرغم من انخفاض صافي الإيرادات المجمعة بنسبة 21.94% مقارنة بنفس الفترة بالعام الماضي، حققت شركة مصر للأسمنت – قنا صافي أرباح مستقلة تقدر بـمبلغ 45.16 مليون جنيه”.

ومن جانبه، عقب المهندس طارق طلعت – العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت – قنا: “في ظل ظروف السوق الحالية التي تشهد فائضاً في الإنتاج يقابله انكماش في الاستهلاك وانخفاض في الأسعار، حافظت شركة مصر للأسمنت – قنا على أداء استثنائي ساهم في صمودها أمام العقبات التي واجهتها الكيانات الصناعية دولياً ومحلياً. هذا وبفضل مهنية ممارساتها ومرونة استراتيجياتها”.

ولفت أن الشركة خققت نموا في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2020، وذلك من خلال تخفيض تكاليف التشغيل مع الاستمرار في تحسين الأداء لتحقيق أقصى فاعلية”.

وأضاف: “وإذ نتوقع الموجة الثانية من فيروس كورونا، لا تتوانى شركة مصر للأسمنت – قنا عن العمل على قدم وساق للاستعداد لتفادي أي عقبات قد تطرأ، مع الحفاظ على سلامة كواردها البشرية باتباع أقصى التدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لخلق مناخ آمن للعمل، يمكن الشركة من مواصلة سلسلة نجاحاتها”.

تأسست شركة مصر للأسمنت – قنا عام 1997 برأس مال مصدر 720 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنوياً لإنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه. تمتلك الشركة حصة 60% من شركة أسمنت بورتلاند المنيا التي تقدر طاقتها التصميمية بـ 2 مليون طن سنوياً، كما تمتلك الشركة حصة حاكمة في شركة أسيكو للخرسانة الجاهزة بنسبة 100%، وذلك لإنتاج 500 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة من خلال 9 محطات للخرسانة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج