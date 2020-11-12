أليانز للتأمين تتبنى خطة استراتيجية للنمو في السوق المصرية ترتكز على 3 محاور

فاروق يوسف _ حققت شركة أليانز للتأمين، أقساطًا خلال العام المالي المنصرم في يونيو الماضي بقيمة 5.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34% من العام المالي السابق عليه.

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وقال أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز للتأمين، إن الشركة نجحت في التغلب على تداعيات جائحة كورونا، حيث ووصلت إجمالي استثماراتها إلى 13.5 مليار جنيه وتحقيق أرباح تصل إلى 490 مليون جنيه والنمو بإجمالي حجم أعمالها إلى 5.35 مليار جنيه، فضلًا عن التزامها بدفع تعويضات تقدر بحوالي 2 مليار جنيه.

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وأشار إلى أن أليانز حافظت على تصنيفها الإئتماني من مؤسسات التصنيف العالمية منها موديز، وستاندرز أند بورز وإي إم بست، وسجلت رقم 39 كأفضل العلامات التجارية العالمية وفقًا لتصنيف إنتربراند.

من جانبه، قال محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، إن شركة أليانز للتأمينات العامة كانت تسدد تعويضات بقيمة 47 مليون جنيه، أي بواقع 2 مليون جنيه يوميًّا، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها حققت نموًّا في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال 2020 بحوالي 29% لتبلغ نحو 1,1 مليار جنيه مقابل 884 مليون جنيه خلال عام 2019.

وأضاف مهران، أن الأرباح المحققة بلغت قرابة 139 مليون جنيه، بنسبة زيادة 52% عن العام السابق، فيما ارتفع حجم استثمارات الشركة بنسبة 16% ليبلغ نحو 1,4 مليار جنيه مقابل 1,2 مليار جنيه في العام السابق، كما زادت إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 28% لتبلغ نحو 488 مليون جنيه مقابل 381 مليون خلال فترة المقارنة.

وبدوره، قال تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، إن الشركة حققت أقساطًا مكتتبة بنحو 4.2 مليار جنيه، للعام المالي 2019/2020، بزيادة قدرها 35% عن العام المالي السابق.

أضاف، أن أليانز كانت من أوائل الشركات التي وفرت التغطيات اللازمة لكورونا، وقامت بتسوية 58 مطالبة، بقيمة 15 مليون جنيه.

وقال إن أليانز سددت تعويضات إجمالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، بزيادة 12.5% عن العام المالي 2018/2019، ووصلت استثماراتها إلى 12.1 مليار جنيه.

وأوضح أن استثمارات الشركة تتنوع ما بين أذون خزانة وسندات مصرية وأسهم في البورصة المصرية.

ولفت إلى أن أليانز تتبنى خطة استراتيجية للنمو في السوق المصرية، وترتكز على 3 محاور، الأول يتمثل في تنوع القنوات التسويقية، وتعزيز الشراكات البنكية، وافتتاح فروع جديدة.

وتابع أن المحور الثاني خاص بالاستثمارات في التحول الرقمي تتضمن إنشاء منصة رقمية تسهل التعامل مع العملاء بصورة إلكترونية.

وقال تاوضروس إن المحور الثالث سيكون في إطلاق برامج تأمينية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إضافة حلول تكنولوجية لتنشيط خدمة العملاء، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للمنتجات التأمينية.

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