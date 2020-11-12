بلتون تقلص خسائرها المجمعة لتصل إلى 35.9 مليون جنيه خلال 9 أشهر

رنا ممدوح _ سجلت شركة بلتون المالية القابضة، تراجعاً في صافي الخسائر المجمعة بنسبة 59.3%، في خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، لتصل إلى 35.926 مليون جنيه، مقابل 88.315 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وصعدت إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 198.216 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 179.485 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بنسبة نمو 10.4%.

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وارتفعت إجمالي إيرادات التشغيل خلال نفس الفترة إلى 195.338 مليون جنيه، مقابل 170.451 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت بلتون مصروفات فوائد بأول تسعة أشهر من العام الجاري بمبلغ 32.762 مليون جنيه، مقابل 13.149 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد ارتفعت صافي خسائر بلتون خلال نفس الفترة إلى 51.931 مليون جنيه، مقابل 20.551 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت إجمالي الإيرادات خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020 لتصل إلى 16.848 مليون جنيه، مقابل 3.190 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

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