النعيم القابضة تدرس الاستحواذ على ألفا كابيتال وبصدد البدء في الفحص النافي للجهالة

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، أنها بضدد دراسة فرصة الاستحواذ على شركة ألفا كابيتال للاستثمارات المالية – المرخص لها بتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار-.
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وأفادت شركة النعيم القابضة في بيان للبورصة اليوم، أنها بصدد البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
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ولفتت أنه عند انتهاء الطرفين من المفاوضات، سوف يتم الإعلان عن القرار الاستثماري الملائم لكل منهما.
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