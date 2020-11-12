الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في 29 عاما ونصف والحذر بشأن اللقاح يضغط على السوق

_ أغلقت الأسهم اليابانية يوم الخميس قرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر نظيراتها الأمريكية، بيد أن المكاسب كبحتها عمليات بيع لجني الأرباح عقب ارتفاع غذاه تفاؤل بشأن تطورات متعلقة بلقاح لكوفيد-19.

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وارتفع المؤشر نيكي 0.68 بالمئة إلى 25520.88 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من يونيو1991 في وقت سابق من الجلسة.

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وتراجعت الأسهم لفترة وجيزة في تعاملات ما بعد الظهيرة، إذ انتاب الحذر بعض المستثمرين بشأن الارتفاع وباعوا الأسهم لجني الأرباح.

وقال دايسوكي أوتشياما كبير الاستراتيجيين لدى أوكاسان للأوراق المالية “الجميع مبتهجون بأنباء اللقاح، لكنهم بدأوا يدركون أن هناك العديد من التحديات، مثل المسائل اللوجيستية وأداء اللقاح”.

وقال أوتشياما إن زيادة الإصابات فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة تجعل من الصعب على المستثمرين أن يحتفظوا برؤية متفائلة حيال التعافي الاقتصادي.

واستفادت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في اليابان مثل مجموعة سوفت بنك من مكاسب حققتها نظيراتها الأمريكية. وارتفع سهم سوفت بنك ذو الثقل 1.5 بالمئة تقريبا.

ومن بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس، قفز سهم نينتندو 4.3 بالمئة لينهي خسائر امتدت لأربع جلسات متتالية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 بالمئة إلى 1726.23 نقطة منهيا مكاسب استمرت على مدى سبع جلسات على التوالي. وارتفعت ثمانية مؤشرات لقطاعات فرعية فقط في بورصة طوكيو من 33.

وانخفضت قطاعات مثل العقارات والطيران والشركات المالية، والتي صعدت بفضل آمال اللقاح، بين 1.32 بالمئة و3.36 بالمئة.

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