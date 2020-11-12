النعيم القابضة تتحول للربحية محققة صافي مجمع بقيمة 652.4 ألف دولار في 9 أشهر

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رنا ممدوح _ تحولت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إلى الربحية محققة صافي مجمع بمبلغ 652.353 ألف دولار، في خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 2.4 مليون دولار صافي خسائر بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
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وارتفعت إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 7.218 مليون دولار وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.615 مليون دولار بالفترة المقارنة.
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وسجلت إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة مبلغ 5.990 مليون دولار، مقابل 7.712 مليون دولار بالفترة المماثلة.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد ارتفعت صافي خسائر النعيم القابضة إلى 2.306 مليون دولار بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 1.343 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وتراجعت أرباح النشاط خلال نفس الفترة إلى 362.094 ألف دولار، مقابل 2.959 مليون دولار بالفترة المقارنة.
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