5 شركات خليجية تطلب أراضي بمساحة 10 آلاف متر مربع للواحدة بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طلبات من تكتل خليجي يضم 5 شركات للحصول على مجموعة من قطع الأراضي داخل حي المال والأعمال ومنطقة وسط البلد لإقامة مشروعات بأنشطة إدارية وتجارية وترفيهية، وفق اللواء أحمد زكي عابدين رئيس الشركة، مشيرًا إلى أن متوسط المساحة المطلوبة للقطعة الواحدة يصل إلى نحو 10 آلاف متر مربع.

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وأضاف في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن الطلبات يجري دراستها حاليًا من قبل اللجان المعنية داخل شركة العاصمة، ووصلت إلى مرحلة متقدمة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم رفعها إلى القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وكان المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعلن في يناير الماضي عن تنظيم الهيئة لجولة لعدد من كبار المستثمرين من دول الخليج، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

دراسة العروض وصلت لمرحلة متقدمة وقريبًا بدء إجراءات التخصيص

وأشار عابدين إلى أن هناك العديد من الشركات الإماراتية الكبرى والتي لها سابقة أعمال في السوق المصرية، خاطبت شركة العاصمة الإدارية بشأن الحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات بنظام الشراكة، إلا أن تلك الطلبات لا تزال في طور المحادثات الأولية، وسيتم إعلان تفاصيلها فور التوقيع الرسمي على العقود الخاصة بها.

ولفت عابدين إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سبقت الجدول الزمني فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث تخطت نسبة الإنجاز في تلك المرحلة ما يقترب من 80%، وهو ما ظهر في الحي الحكومي، والأحياء السكنية ومشروعات القطاع الخاص والتي تسير وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع شركة العاصمة.

وتابع عابدين أن مساحات الأراضي التي تم بيعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية هي التي عززت القدرات المالية للشركة، وتم استغلال جزء من عوائدها -والتي بلغت وفق ما أعلنته في وقت سابق 300 مليار جنيه- في إنشاءات الحي الحكومي البالغة تكلفته نحو 40 مليار جنيه.

وتقع منطقة وسط البلد GOV2 على مساحة تقارب 1400 فدان، وتضم العديد من الأنشطة الاستثمارية، ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال عليها خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك مع قرب انتقال الحكومة إلى مقراتها الجديدة.

وتولي العاصمة الإدارية اهتمامًا كبيرًا بمنطقة وسط البلد والتي وصل عدد الشركات التي حصلت على أراضٍ بها إلى نحو 62 شركة، بحسب ما كشفه اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري في تصريحات لنشرة دوت الخليج في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن شهري سبتمبر وأكتوبر شهدا إقبالًا كبيرًا من الشركات على حجز أراضٍ في تلك المنطقة نظرًا لموقعها الاستراتيجي داخل المشروع.

وأضاف أمين أن المساحات تراوحت بين فدان و7 أفدنة وفقًا للحاجة الاستثمارية لكل شركة ونوعية المشروع الذي تنوي إقامته، وذلك بنا يتناسب مع المخطط الذي وضعته شركة العاصمة لتلك المنطقة، لافتًا إلى أن منطقة وسط البلد تتنوع بها الأنشطة بين السكني والتجاري والإداري والطبي وأيضًا الفندق، إذ تصل الارتفاعات بها إلى نحو 20 طابقًا لبعض الأنشطة.

وأوضح أن الأسعار الخاصة بتلك المساحات تتحدد وفق الموقع وأيضًا الارتفاع المستهدف للمباني، وعلى حسب طبيعة النشاط، ويبدأ سعر المتر من 17 ألف جنيه.

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