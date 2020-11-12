طلعت مصطفى القابضة تنمو بأرباحها المجمعة 20% في 9 أشهر و34% للإيرادات

رنا ممدوح _ حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 20%، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.569.143 مليار جنيه، مقابل 1.312.175 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وصعدت الإيرادات وفقاً لإفصاح المجموعة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 34%، لتصل إلى 10.412.268 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7.759.296 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وأرجعت مجموعة طلعت مصطفى ذلك بصورة أساسية إلى قيمة الصفقة البالغة 4 مليار جنيه تقريبا والناتجة عن التحالف الاستراتيجي مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 3.318.252 مليون جنيه، مقابل 2.847.128 مليون جنيه بالفترة المماثلة، محققا صعودا بنسبة 17%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت مجموعة طلعت مصطفى نمواً بنسبة 40% في صافي الربح بعد الضريبة لتصل إلى 99.990 مليون جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 71.262 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة 2%، لتصل إلى 122.661 مليون جنيه، مقابل 119.722 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.046 جنيه، مقابل 0.031 جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 30 سبتمبر الماضي، مبلغ وقدره 49.8 مليار جنيه تقريباً مقابل 47.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020حتى 2023.

وحققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت 12.102 مليار جنيه، رغم أثر الأجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءا من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.

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