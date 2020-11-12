مال وأعمال

سعر الدولار مستقر أمام الجنيه حتى منتصف التعاملات

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، دون تغيير عن مستويات الأمس بغالبية البنوك.

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وواصل سعر صرف الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس والعربي الإفريقي الدولي وبلوم والتعمير والإسكان عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وثبت الدولار أيضًا في كل من: بنك إتش إس بي سي والأهلي الكويتي وعوده، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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