سعر الدولار مستقر أمام الجنيه حتى منتصف التعاملات

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، دون تغيير عن مستويات الأمس بغالبية البنوك.

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وواصل سعر صرف الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس والعربي الإفريقي الدولي وبلوم والتعمير والإسكان عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وثبت الدولار أيضًا في كل من: بنك إتش إس بي سي والأهلي الكويتي وعوده، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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