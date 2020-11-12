سعر الدولار مستقر أمام الجنيه حتى منتصف التعاملات

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شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الخميس، دون تغيير عن مستويات الأمس بغالبية البنوك.
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وواصل سعر صرف الدولار استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
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كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك: التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس والعربي الإفريقي الدولي وبلوم والتعمير والإسكان عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.
وثبت الدولار أيضًا في كل من: بنك إتش إس بي سي والأهلي الكويتي وعوده، عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
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