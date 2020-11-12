الطاقة الدولية: من المستبعد أن يتلقى الطلب على النفط دفعة من لقاحات كورونا قبل وقت متأخر من 2021

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وكالات _ قالت وكالة الطاقة الدولية، إنه من المستبعد أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دفعة كبيرة من توزيع لقاحات لمنع الإصابة بكوفيد-19 قبل وقت متأخر من 2021، في وجهة نظر من المرجح أن تثبط مكاسب أسعار النفط التي حققتها منذ الإعلان عن إحراز تقدم بشأن لقاح للفيروس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
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وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري “من السابق لأوانه جدا القول كيف ومتى ستسمح اللقاحات باستئناف الحياة الطبيعية. في الوقت الراهن، توقعاتنا لا تتنبأ بتأثير كبير في النصف الأول من 2021.
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أضافت:”التوقعات الضعيفة للطلب وارتفاع إنتاج بعض الدول… يشيران إلى أن العوامل الأساسية الحالية ضعيفة جدا لكي تقدم دعما قويا للأسعار”.
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