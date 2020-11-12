سيمنس الألمانية تحقق أرباح سنوية بقيمة 4.95 مليار دولار رغم الجائحة

وكالات _ أعلنت شركة سيمنس الألمانية للهندسة اليوم تحقيق أرباح سنوية على الرغم من أزمة فيروس كورونا، ولكنها أشارت إلى أن الأرباح كانت أضعف مما كان يحتمل أن تكون عليه.

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وقالت سيمنس، إن الأرباح بلغت 2.4 مليار يورو ( 4.95 مليار دولار)، مع ذلك كانت أقل من التي تم تسجيلها في العام الماضي.

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وأشارت الشركة إلى أن الأرباح التي تم تسجيلها في الربع الرابع ساعدت في تحسن إجمالي الارباح.

وكانت سيمنس قد حققت أرباحا خلال الربع الرابع الممتد من يوليو حتى سبتمبر بلغت 1.9 مليار يورو.

وتحدث المدير التنفيذي للشركة جوي كاسير عن سنة مالية استثنائية انتهت بربع رابع قوي.

وأعربت سيمنس عن تفاؤلها بشأن العام المالي 2021، الذي بدأ في أكتوبر.

وعلى الرغم من أن الشركة تتوقع أعباء كبيرة نتيجة تقلبات العملة، فإنها تتوقع ارتفاعا معتدلا في الأرباح.

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