وزيرة التجارة: تسليم 47 وحدة بمدينة الجلود بالروبيكي بتكلفة 200 مليون جنيه

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه تم تسليم الوحدات الانتاجية الخاصة بمصانع الغراء والتي تم نقلها من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى وذلك لعدد 41 مستفيد بإجمالى 47 وحدة والمقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدان و بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه .

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وأكدت وزيرة التجارة في بيان، حرص الوزارة على توفير وحدات صناعية لكافة المدابغ والأنشطة المكملة لها والمنقولة من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى ، مشيرة إلى أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكى يعد أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة والقيادة السياسية أهتماماً كبيراً .

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وأضافت أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الجلود المصرية على طراز عالمى ومجهزة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال دباغة الجلود لتكون مركزاً لكافة مراحل تصنيع الجلود في مصر .

وأشارت وزيرة التجارة إلى ضرورة إلتزام كافة المنشآت بالمدينة بالقواعد المنظمة للحفاظ على الشكل العام للمدينة وتجنب العشوائية وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن عملية الإنتاج حيث أن بعض المخالفات سيتم تقنينها والبعض الأخر سيتم إزالته فوراً .

ومن جانبه أوضح المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني أنه بتسليم هذه الوحدات يكون قد تم الانتهاء من المرحلة قبل الأخيرة لنقل مدابغ مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي.

وأشار أنه تم تسكين المرحلة الأولي للمدابغ والأنشطة المكملة لنحو 192 مستفيد بعدد 213 وحدة بإجمالي مسطحات تبلغ 197 الف متر مربع وبمساحة إجمالية تبلغ 176 فدان و بتكلفة قدرها 2.3 مليار جنيه وتتضمن 151 مدبغة و24 مخزن كيماويات و 13 مخزن جلود و4 أنشطة مكملة.

ولفت إلى أن المرحلة الأخيرة سيتم طرحها في القريب العاجل لإداستكمال تسكين باقي المدابغ المقننة في مدينة الروبيكي لنحو 96 مستفيد بعدد 127 وحدة باجمالي مسطحات تبلغ 32 ألف و 471 متر مربع وبمساحة إجمالية تبلغ 22 فدان وبتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.

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