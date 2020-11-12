سوديك تحقق 537.8 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر بارتفاع 6.3%

رنا ممدوح _ حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 6.3%، لتصل إلى 537.847 مليون جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 506.093 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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في حين تراجعت إجمالي إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.151.403 مليار جنيه، في خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.405.661 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.097.304 مليار جنيه، مقابل 973.945 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت إجمالي تكاليف النشاط مبلغ 2.054.098 مليار جنيه، بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 2.431.716 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح المجمعة 1.54 جنيه مقابل 1.44 جنيه بالفترة المماثلة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد ارتفعت صافي خسائر سوديك إلى 90.994 مليون جنيه في خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 28.439 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

في حين ارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 790.745 مليون جنيه، مقابل 776.312 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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