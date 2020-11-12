مال وأعمال

الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو يتراجع على نحو غير متوقع في سبتمبر

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وكالات _ تراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو على نحو غير متوقع في سبتمبر لعوامل أهمها انخفاض حاد في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مما يعد مؤشرا سلبيا على ربع بدأ قويا.

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وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن الناتج الصناعي في 19 دولة بمنطقة اليورو انخفض 0.4% على أساس شهري في سبتمبر فيما تراجع 6.8% على أساس سنوي.

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ويقارن هذا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.7% وانخفاض على أساس سنوي 5.8%.

وكان إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، مثل أجهزة التلفزيون والغسالات، المكون الأقوى في النمو في الشهور الماضية لكنه تراجع 5.3% في سبتمبر.

وانخفض إنتاج الطاقة أيضا واحدا بالمئة هذا الشهر. لكن بقية المكونات، خاصة السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل الملابس، سجلت نموا بنسبة 2.1%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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