مال وأعمال

القابضة المعدنية تغير مجالس إدارات شركات النصر للكوك والمواسير ومصر للألومنيوم

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أعتمد المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال ثلاث شركات تابعة للعام المالي 2019 /2020.

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وعُقدت الجمعيات العامة غير العادية والعادية لشركات: النصر لصناعة الكوك والنصر للمواسير وشركة مصر للألومنيوم على التوالى وذلك تماشياً مع قانون 185 لسنة 2020، والخاصة بتشكيل المجالس وفصل الإدارة عن الملكية وكذلك تعديل الأنظمة الأساسية للشركات التابعة.

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وأقرت الجمعية أنه تم تكليف دكتور السيد أحمد محمد الطيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى لشركة النصر لصناعة الكوك وجمال إسماعيل أبو النجا، والمهندس رأفت محمد فولى وأحمد محروس أبو حسين كأعضاء معينين لمجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى محمد عبد الحكيم محمد كعضواَ منتخباً.

وفى ذات السياق تم تكليف الدكتور مصطفى محمد بدرة رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى لشركة النصر لصناعة المواسير، والمهندس خالد مصطفى الأنصارى، والدكتور طارق أحمد فؤاد خليفة، وعبد الحميد أحمد حسانى كأعضاء معينين لمجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى أيمن حسن عبد الحى كعضواَ منتخباً.

وبخصوص شركة مصر للألومنيوم فقد تم تكليف دكتور سيد أحمد كاسب محمد رئيساً غير تنفيذياً لمجلس الإدارة، والمهندس محمود على أحمد سالم والدكتور خالد قدرى السيد، وخالد عبد الوهاب حماد كأعضاء معينين لمجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى مؤمن مصطفى ياسين كعضواَ منتخباً.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك التكليف لحين استكمال الإجراءات المقررة قانوناً كما أنه سوف يتم عقد اجتماع لاحق بين السادة أعضاء مجلس الإدارة المعينيين والمنتخبين لإختيار أحد الأعضاء ليكون عضواً منتدباً تنفيذياً للشركة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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