إم جي ZS تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكروس أوفر منذ بداية العام

شاهندة إبراهيم – حققت السيارات الرياضية المنتمية لنمط الكروس أوفر SUV –B ، مبيعات مجمعة وصلت إلى 5 آلاف و591 وحدة مبيعة على أساس سنوي.

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واقتنصت علامات تجارية تنتمي لمناشئ صينية وفرنسية وألمانية المراكز الخمس الأولى في قائمة السيارات الرياضية الكروس أوفر الأكثر مبيعًا خلال الشهور التسع الأولى من 2020، وهما : MG – ZS وأوبل كروس لاند أكس وجيب رينيجيد وفورد إيكو سبورت وسيتروين C3 آير كروس.

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ووفقًا لأرقام “أميك”، سيطرت السيارة الصينية MG – ZS على مبيعات المركبات الرياضية الكروس أوفر، بعد أن استحوذت على أكثر من نصف مبيعات السوق حيث مثلت نحو 52%.

وتقدم شركة المنصور للسيارات وكلاء إم جي في السوق المصرية، أيقونتها الصينية من خلال 3 فئات من التجهيزات بأسعار تتراوح بين 254 ألف و990 جنيه إلى 287 ألف و990 جنيه.

وهيمنت السيارة الألمانية أوبل كروس لاند أكس على المركز الثاني بعد أن أمنت حصة سوقية قدرها 14%.

وتأتي أوبل كروس لاند التي يتم تسويقها في السوق المحلية من خلال شركة المنصور للسيارات، عبر فئتين من التجهيزات بحيث تبدء أسعارها من 324 ألف و990 جنيه إلى 349 ألف و990 جنيه.

واقتنصت السيارة الأمريكية جيب رينيجيد حصة قدرت بما يوازي8.8% من السوق، أودعتها في المثلث الذهبي.

ووفقًا للأسعار المعلنة من قبل الوكيل المحلي لسيارات جيب في مصر الممثل في مجموعة عز العرب، إذ يتم تقديمها من خلال 4 فئات من التجهيزات بسعر يبدء من 415 ألف جنهي وحتى 530 ألف جنيه.

واشتدت المنافسة بين كل من فورد إيكو سبورت وسيتروين C3 آير كروس على المركز الرابع، لتحسمها الأولى بفارق طفيف، مسجلين حصص سوقية قدرت بنحو 7.5% و7.3% على الترتيب.

وتعرض شركة عبد اللطيف جميل وكيل العلامة الأمريكية فورد في مصر، عبر فئتين من التجهيزات بأسعار تبدء من للفئة الأولى 325 ألف جنيه أما الفئة القياسية تُسوق بنحو 370 ألف جنيه.

أما شركة المصرية الأوروبية وكلاء سيتروين في مصر، تقدمها من خلال 3 فئات من التجهيزات الكماليات، وتأتي بقيم سعرية تتراوح بين 294 ألف و900 جنيه وحتى 364 ألف و900 جنيه للنسخة الأعلى تجهيزًا.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، حققت مبيعات القطاع بمختلف أنواعها (ركوب وشاحنات وأتوبيسات) ارتفاعًا نسبته 21.57% خلال الفترة المنتهية من 2020، حيث وصلت إلى 152 ألفا و332 وحدة في مقابل 125 ألفا و306 مركبة بيعت في الشهور التسعة الأولى من 2019.

وظل قطاع سيارات الركوب محافظًا على الأداء الصعودي مرتفعًا بنحو 23%، بعدما نجح في بيع 107 آلاف و617 وحدة، مقارنة مع 87 ألفا و272 مركبة تم تسويقها في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعن تعاملات شهر سبتمبر الماضي منفرد، واصل سوق السيارات المصري تسجيله أداء متنامي لترتفع المبيعات الإجمالية بنسبة بلغت 11.25%، وذلك بعدما حققت بيع 22 ألفا و905 وحدات خلال الفترة المذكورة، في مقابل 20 ألفا و589 مركبة مباعة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت أيضًا مبيعات سيارات الركوب بنحو 24% على أساس شهري، وبلغ مجمل مبيعاتها 17 ألفا و51 عربة، بدلًا من 13 ألفا و734 وحدة.

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