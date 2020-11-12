القابضة المصرية الكويتية تنمو بأرباحها المجمعة 7.5% لتصل إلى 118.3 مليون دولار في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 7.5%، لتصل إلى 118.270 مليون دولار، في خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 110.065 مليون دولار بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وصعدت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 424.830 مليون دولار، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 393.095 مليون دولار بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 138.910 مليون دولار، مقابل 128.095 مليون دولار بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة الحصول على الإيراد مبلغ 285.919 مليون دولار بأول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 264.113 مليون دولار.

وبلغ نصيب السهم الأساسي المخفض في الأرباح 7.48 دولار، مقابل 7.30 دولار بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، قلصت القابضة المصرية الكويتية صافي أرباحها في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.521 مليون دولار، مقابل 14.704 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وانخفضت إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 13.721 مليون دولارن مقابل 20.978 مليون دولار بالفترة المقارنة.

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