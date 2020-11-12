غاز مصر تقلص أرباحها إلى 9.1 مليون جنيه خلال 9 أشهر

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رنا ممدوح _ قلصت شركة غاز مصر، من صافي أرباحها بنسبة 67.4%، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 9.068 مليون جنيه، مقابل 27.812 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
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وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.506.282 مليار جنيه، وذلك منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.559.347 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
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وصعد مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 89.993 مليون جنيه، مقابل 80.621 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وسجلت تكاليف النشاط مبلغ 2.596.276 مليار جنيه، في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.639.968 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وبلغت ربحية السهم 0.38 جنيه، مقابل 1.16 جنيه بالفترة المناظرة.
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