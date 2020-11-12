القابضة المصرية الكويتية توافق على اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 25.6 مليون دولار

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية في جلسته المنعقدة اليوم، على اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 10% كتوزيعات أسهم مجانية من 256.110 مليون دولار إلى 281.721 مليون دولار.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة التي تقدر قيمتها 25.611 مليون دولار موزعة على عدد 102.444 مليون سهم بقيمة اسمية 25 سنت أمريكي للسهم الواحد، على أن تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة للشركة والظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات.

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أضافت أن ذلك يأتي بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من قبل الجمعيتين العامة العادية وغير العادية للشركة وتعديل نص المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وحققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، نمواً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 7.5%، لتصل إلى 118.270 مليون دولار، في خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 110.065 مليون دولار بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت الإيرادات إلى 424.830 مليون دولار، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 393.095 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، قلصت الشركة صافي أرباحها في خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.521 مليون دولار، مقابل 14.704 مليون دولار بالفترة المقارنة.

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