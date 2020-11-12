البورصة تتداول أعلى مستوى 11000 نقطة بدعم من مشتريات الأجانب

رنا ممدوح – ختمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين الأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.18%، وأغلق عند مستوى 11017 نقطة

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة انخفاضا بنسبة 0.20%، وأغلق عند مستوى 64.8 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.78%، و0.81% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.663.793 مليار جنيه، على 193 شركة من خلال 50.734 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 114 شركة مقابل تراجع 51 في حين لم تتغير أسعار 28.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 41.029 مليون جنيه، منها 37.378 مليون جنيه للمؤسسات، و3.650 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 39.515 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 133.227 مليون جنيه، مقابل 93.712 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.513 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 7.927 مليون جنيه، مقابل 6.413 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

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واستحوذ المصريون على نسبة 81.07% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على14.15% والعرب على 4.78% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 27.06% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.93%.

وتصدر سهم غاز مصر قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.99%، ثم سهم بنك البركة مصر بنسبة 9.83%.

في حين تصدر سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.10%، تلاه سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 6.94%، ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 5..12%.

وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن مكاسب البورصة المحققة بجلسات الأسبوع الجاري لم تغير من الاتجاه الهابط العام لمؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير.

وأوضح عبد الحكيم أن من مواصفات الأداء الهابط هو ظهور الضعف والتراجع في حال وجودة زيادة حتى وإن كانت طفيفة بالقوى البيعية وهو ما قلص مكاسب السوق إلى مستوى 11000 نقطة.

وتوقع أن تستمر الحركة التصحيحية لأعلى حتى مستوى 11200 – 11400 نقطة.

وفيما يخص القطاعات المقيدة، يعتقد أن كلا من قطاع الأدوية والتعليم والسياحة قد استجاب ايجابياً للتفاؤل العالمي بظهور لقاح فعال ضد كورونا، مراهنا على أدائهم بالفترة القادمة.

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