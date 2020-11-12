- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح – استحوذت شركة بيت التأمين المصري السعودي على حصة نسبتها 6.47% من رأسمال دايس للملابس الجاهزة.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بأن بيت التأمين المصري السعودي اشترت 34.3 مليون سهم من أسهم دايس للملابس الجاهزة مقابل 49.832 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 1.45 جنيه، ولعبت شعاع لتداول الأوراق المالية دور منفذ الصفقة.
اضغط لتحميل العدد الثالث والسبعون من نشرة دوت الخليج
الجدير بالذكر أن علي محمود محجوب يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 19.71%، يليه ماجد سمير، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بنسبة 18.29%، ثم ناجي سمير توماس بنسبة 18.29%، ومحمد فرج المحيربي، بنسبة 10.02%، وخلفات المحيربي، بنسبة 7.17%، ثم بيت التأمين المصري السعودي بنسبة 6.47%.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيت التأمين المصري السعودي تستحوذ على 6.5% من أسهم دايس للملابس الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.