بيت التأمين المصري السعودي تستحوذ على 6.5% من أسهم دايس للملابس الجاهزة

رنا ممدوح – استحوذت شركة بيت التأمين المصري السعودي على حصة نسبتها 6.47% من رأسمال دايس للملابس الجاهزة.

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وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، بأن بيت التأمين المصري السعودي اشترت 34.3 مليون سهم من أسهم دايس للملابس الجاهزة مقابل 49.832 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 1.45 جنيه، ولعبت شعاع لتداول الأوراق المالية دور منفذ الصفقة.

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الجدير بالذكر أن علي محمود محجوب يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 19.71%، يليه ماجد سمير، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بنسبة 18.29%، ثم ناجي سمير توماس بنسبة 18.29%، ومحمد فرج المحيربي، بنسبة 10.02%، وخلفات المحيربي، بنسبة 7.17%، ثم بيت التأمين المصري السعودي بنسبة 6.47%.

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