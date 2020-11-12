القابضة المصرية الكويتية ترفع حصتها في المهندس للتأمين إلى 20.38%

رنا ممدوح – رفعت الشركة القابضة المصرية الكويتية حصتها في شركة المهندس للتأمين من 9.98% إلى 20.38%.

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وأفادت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أن القابضة المصرية الكويتية اشترت 7.797 مليون سهم من أسهم المهندس للتأمين بقيمة إجمالية 109.785 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 14.08 جنيه، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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الجدير بالذكر أن صندوق المعاشات والإعلانات بنقابة المهندسين يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المهندس للتأمين بنسبة 26.38%، ثم القابضة المصرية الكويتية بنسبة20.38، يليها شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي بنسبة 16.4765%، والبنك الأهلي المصري بنسبة 9.94%. وبنك قناة السويس بنسبة 9.88% وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بنسبة 6.94%.

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