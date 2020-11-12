البريد: خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 7.75% بدلا من 8.5%

دوت الخليج – قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة خفضت سعر الفائدة على حسابات التوفير، والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام، لتصبح 7.75% بدلا من 8.5% وذلك اعتبارا من 12 نوفمبر 2020.

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واوضح فاروق، في بيان اليوم، أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات سيساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

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ووفق بيان الهيئة القومية للبريد، فإن “سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض مازال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهة”.

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