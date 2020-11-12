البنك الأهلي المتحد يطلق خدمات الموبايل البنكي للأفراد

دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي المتحد – مصر، عن إطلاق تطبيق خدمات الموبايل البنكي لعملائه الأفراد، في إطار استراتيجية تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية.

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ويتيح تطبيق الموبايل البنكي إمكانية تفعيل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بجانب التحكم في احتياجات العميل اليومية في أي وقت وأي مكان.

وتشمل خدمات التطبيق خدمة مجانية للتسجيل مع ضمان الخصوصية التامة للمعلومات المالية والبيانات الشخصية.

ومن جانبها قالت هالة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك، إن مصرفها يعمل وفق استراتيجية محددة تركز على ضرورة تطوير خدمات البنك بهدف توفير باقة استثنائية من الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء وتيسير المعاملات المصرفية.

وأضافت: يحرص البنك على إتاحة الخدمات البنكية التي تركز على احتياجات العميل بجانب توفير جميع الخدمات والمنتجات المصرفية ومنتجات التأمين المصرفي تحت سقف واحد.

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وتتضمن محفظة منتجات البنك العديد من المنتجات الرقمية، تشمل المحافظ الإلكترونية وخدمات الإنترنت البنكي للعملاء من الأفراد والشركات.

وأكدت صادق أن إطلاق التطبيق الجديد يساهم بصورة إيجابية في تعزيز الخدمات البنكية الإلكترونية بهدف تسهيل المعاملات اليومية.

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