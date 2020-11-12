عاجل.. البنك المركزي المصري المصري يخفض الفائدة نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي

أمنية إبراهيم – قرر البنك المركزي المصري المصري إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، قبل قليل، لتنخفض أسعار الفائدة من مستوى 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض، إلى 8.25% و 9.25% على التوالي.

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ويعد هذا الخفض الثاني على التوالي، في أسعار الفائدة الأساسية، حيث قلص البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر الماضي.

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وبذلك يكون البنك المركزي المصري المصري قد خفض أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 4 نقاط مئوية، منذ بداية أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، حيث كان قد أجرى خفضا مفاجئا بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، يوم 16 مارس الماضي، ضمن حزمة تدابير وإجراءات كبيرة اتخذها المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ومجتمع الأعمال.

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