انطلاق فعاليات مؤتمر سيملس الشرق الأوسط في دبي الأسبوع المقبل

دوت الخليج – تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي – سيملس الشرق الأوسط، في إمارة دبي يومي 16 و17 نوفمبر 2020، تحت رعاية الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

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ويقام المؤتمر في مركز التجارة العالمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركة تيرابين لتنظيم المؤتمرات.

وسيشارك في جلسات المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية يتقدمهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونخبة من المتحدثين من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر.

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وستشهد نسخة هذا العام من المؤتمر بثا مباشرا للفعاليات ومنصات افتراضية للجلسات والمشاركة عن بعد.

وتسلط جلسات المؤتمر الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية في ثمان محاور رئيسية هي: التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.

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