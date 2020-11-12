انطلاق فعاليات مؤتمر سيملس الشرق الأوسط في دبي الأسبوع المقبل

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي – سيملس الشرق الأوسط، في إمارة دبي يومي 16 و17 نوفمبر 2020، تحت رعاية الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
ويقام المؤتمر في مركز التجارة العالمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركة تيرابين لتنظيم المؤتمرات.
وسيشارك في جلسات المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية يتقدمهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونخبة من المتحدثين من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر.
اضغط لتحميل العدد الثالث والسبعون من نشرة دوت الخليج
وستشهد نسخة هذا العام من المؤتمر بثا مباشرا للفعاليات ومنصات افتراضية للجلسات والمشاركة عن بعد.
وتسلط جلسات المؤتمر الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية في ثمان محاور رئيسية هي: التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق فعاليات مؤتمر سيملس الشرق الأوسط في دبي الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.