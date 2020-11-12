منصف مرسي: خفض الفائدة لن يؤثر على شهية المستثمرين الأجانب في الأذون

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فهد حسين – قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدي سي آي كابيتال، إن البنك المركزي المصري فضل مواصلة سياسة التيسر النقدي بخفض أسعار الفائدة خمسين نقطة أساس.
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كان البنك المركزي المصري المصري قد أعلن خفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، قبل قليل، لتنخفض أسعار الفائدة من مستوى 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض، إلى 8.25% و 9.25% على التوالي.
واستبعد مرسي تأثر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالخفض الذي يعد الثاني على التوالي، في أسعار الفائدة الأساسية، حيث قلص البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر الماضي.
وقال الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدى سي آي كابيتال إن خفض المركزي أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية حتى مارس لن يؤثر على أسعار العائد على الأذون سوى بنقطة مئوية.
وأضاف مرسي أن شهية الأجانب للاستثمار في الأذون لن تتأثر مع الخفض الجديد لأسعار الفائدة لاسيما وأن مصر مازالت تحافظ على معدلات فائدة حقيقية أعلى من مثيلاتها في الـسواق الناشئة الأخرى.
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وأشار إلى أن خفض الفائدة لن يقابله صدى كبير من جانب الطلب على الاقتراض، في الوقت الذي مازالت مبادرات المركزي التي شملت قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة سارية بمعدلات فائدة مميزة.
ورجح الرئيس المشارك بقسم البحوث لدى سي آي كابيتال إبقاء المركزي على أسعار الفائدة عند مستواها الجديد حتى نهاية 2020، مستبعدا إقدام المركزي على الخفض في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية ديسمبر المقبل.
ونوه مرسي إلى أن المستثمرين الأجانب يميلون دوما إلى تعديل مراكزهم الاستثمارية بين الأسواق الناشئة بنهاية كل عام، الأمر الذي سيدفع المركزي نحو طمئنة الأجانب مع استقبال العام الجديد.
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