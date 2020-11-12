منصف مرسي: خفض الفائدة لن يؤثر على شهية المستثمرين الأجانب في الأذون

فهد حسين – قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدي سي آي كابيتال، إن البنك المركزي المصري فضل مواصلة سياسة التيسر النقدي بخفض أسعار الفائدة خمسين نقطة أساس.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

كان البنك المركزي المصري المصري قد أعلن خفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، قبل قليل، لتنخفض أسعار الفائدة من مستوى 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض، إلى 8.25% و 9.25% على التوالي.

واستبعد مرسي تأثر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالخفض الذي يعد الثاني على التوالي، في أسعار الفائدة الأساسية، حيث قلص البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر الماضي.

وقال الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدى سي آي كابيتال إن خفض المركزي أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية حتى مارس لن يؤثر على أسعار العائد على الأذون سوى بنقطة مئوية.

وأضاف مرسي أن شهية الأجانب للاستثمار في الأذون لن تتأثر مع الخفض الجديد لأسعار الفائدة لاسيما وأن مصر مازالت تحافظ على معدلات فائدة حقيقية أعلى من مثيلاتها في الـسواق الناشئة الأخرى.

اضغط لتحميل العدد الثالث والسبعون من نشرة دوت الخليج

وأشار إلى أن خفض الفائدة لن يقابله صدى كبير من جانب الطلب على الاقتراض، في الوقت الذي مازالت مبادرات المركزي التي شملت قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة سارية بمعدلات فائدة مميزة.

ورجح الرئيس المشارك بقسم البحوث لدى سي آي كابيتال إبقاء المركزي على أسعار الفائدة عند مستواها الجديد حتى نهاية 2020، مستبعدا إقدام المركزي على الخفض في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية ديسمبر المقبل.

ونوه مرسي إلى أن المستثمرين الأجانب يميلون دوما إلى تعديل مراكزهم الاستثمارية بين الأسواق الناشئة بنهاية كل عام، الأمر الذي سيدفع المركزي نحو طمئنة الأجانب مع استقبال العام الجديد.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج