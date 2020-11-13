مال وأعمال

ترامب يفرض عقوبات على شركات صينية

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سكاي نيوز عربية – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تتم بموجبه معاقبة جميع الشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات مالية مع شركات صينية خاصة تدعم القطاع العسكري الصيني.

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واعتبر ترامب هذه الشركات استغلالا للأموال الأمريكية من قبل النظام الصيني لتطوير منظومته العسكرية وتهديد الأمن الأمريكي والقوات الأمريكية في العالم، وإجبارا للشركات الصينية المدنية على دعم أنشطة بكين العسكرية والاستخباراتية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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