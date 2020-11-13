صندوق النقد: يجب ألا تسحب سياسات الدعم المالي والنقدي قبل الأوان

سي إن بي سي _ قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إن طريق الاقتصاد العالمي إلى التعافي يجب أن يكون مدعوما بسياسات قوية ومستمرة وإن الدعم المالي والنقدي يجب ألا يُسحب قبل الأوان. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج جاءت تصريحات جورجيفا خلال رسالة بالفيديو إلى قمة كايشين في بكين. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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