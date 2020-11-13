الأسهم اليابانية تنهي سلسلة مكاسب على مدى 8 جلسات مع ارتفاع إصابات كورونا

_ أغلقت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو على انخفاض يوم الجمعة، منهيا مكاسب استمرت على مدى ثماني جلسات متعاقبة، إذ تقوضت معنويات المستثمرين بسبب مخاوف جراء ارتفاع من جديد لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد داخل اليابان وخارجها.

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ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.53 بالمئة إلى 25385.87 نقطة. وابتعد المؤشر أكثر عن قرب أعلى مستوى في ثلاثة عقود الذي بلغه في الجلسة السابقة، لكنه قلص خسائره لاحقا ليغلق قرب أعلى مستوى في 29 عاما.

وفي الأسبوع، ربح المؤشر نيكي 4.36 بالمئة ما يرجع إلى حد كبير لتفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد غذته بيانات واعدة لتجارب على لقاح.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.33 بالمئة إلى 1703.33 نقطة. وهبطت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض حاد يوم الجمعة إذ ارتفعت الإصابات اليومية بكوفيد-19 فوق 100 ألف لليوم الثامن على التوالي، ويدرس المستثمرون الجدول الزمني لتوزيع على نطاق واسع للقاح فعال للفيروس.

وسجلت اليابان رقما قياسيا مرتفعا للإصابات بمقدار 1634 حالة جديدة يوم الخميس وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

ونزلت شركات الطيران نحو 3.6 بالمئة إذ ينتاب المستثمرين القلق من أن ارتفاعا آخر في الإصابات بالفيروس قد يؤدي إلى تجدد قيود على الحركة.

وهبط سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 4.8 بالمئة وخسر سهم الخطوط الجوية اليابانية 1.92 بالمئة.

وأقبل المستثمرون على شراء بعض أسهم الشركات التي استفادت من البقاء في المنازل، إذ ارتفع سهم نينتندو 1.08 بالمئة وصعد سهم سوني 1.81 بالمئة.

ونزل سهم راكوتين ما يزيد عن 2.9 بالمئة بعد أن تكبدت الشركة خسارة تشغيلية 60.52 مليار ين في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر.

وارتفع سهم نيسان موتور 8.75 بالمئة بعد أن قلصت الشركة توقعاتها للخسارة السنوية التشغيلية 28 بالمئة يوم الخميس.

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