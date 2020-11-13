مال وأعمال

قفزة في إصابات كورونا تضرب الأسهم الأوروبية بداية التعاملات

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_ انخفض مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي يوم الجمعة، متجها صوب اختتام ثاني أسبوع متعاقب من المكاسب على انخفاض، إذ فاقمت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مخاوف من الضرر الذي سيلحق باقتصاد القارة في أشهر الشتاء القادمة.

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وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز في وقت سابق من الأسبوع بفضل تفاؤل إزاء العمل على لقاح لكوفيد-19.

وربح المؤشر نحو 12 بالمئة في الأسبوعين الفائتين، إذ تلقى الدعم أيضا من الآمال إزاء مناخ تجاري عالمي أكثر هدوءا في ظل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وخسر المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة إذ قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إنه لن يكون هناك تخفيف فوري لإجراءات عزل عام ثانية لمكافحة انتشار كوفيد-19، مع ارتفاع أعداد الحالات المحجوزة بالمستشفيات حاليا عن ذروة الموجة الأولى.

وقاد مؤشر الطاقة الانخفاض، ليتراجع 1.4 بالمئة فيما انخفضت أسهم قطاعي البنوك والسفر ما يزيد عن 0.8 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وانخفض سهم مجموعة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف 0.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة انخفاض الإيرادات في الربع الثالث إذ أثرت جائحة كوفيد-19 سلبا على طلب الكهرباء وضغطت على إنتاج الطاقة النووية في فرنسا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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