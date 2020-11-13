روسنفت الروسية تسجل خسائر بقيمة 2.1 مليار دولار خلال 9 أشهر

وكالات _ أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة المملوكة للدولة روسنفت اليوم الجمعة عن صافي خسارة بمقدار 2.1 مليار دولار للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

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وروسنفت هي من بين أكبر الشركات الروسية. ويعكس أداؤها السيء الصعوبات التي يواجها الاقتصاد الروسي المعتمد على النفط وسط تراجع تجاري عالمي العام الجاري جراء جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة: “في التسعة أشهر الأولى من 2020 بلغ صافي الخسارة 177 مليار روبل (2.1 مليار دولار أمريكي). وكان التراجع الذي تم مقارنته بالتسعة أشهر الأولى من 2019، نتيجة للتأثير السلبي من تقلبات الأسعار جراء جائحة كوفيد19- وكذلك التأثير السلبي لعوامل غير نقدية”.

ولم تحدد الشركة ما هي العوامل غير النقدية التي أشارت إليها في البيان.

وخفضت روسيا انتاج النفط العام الجاري بموجب اتفاقية مع منظمة الدول المصدرة للنفط لدعم أسعار النفط .

وكان الاقتصاد الروسي يكافح بالفعل في السنوات الأخيرة وسط عقوبات غربية معوقة فُرضت منذ 2014، عندما ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية المجاورة.

وخسر الروبل الروسي ربع قيمته مقابل الدولار العام الجاري، حيث تراجع من 61 روبل مقابل الدولار في بداية يناير إلى نحو 77 روبل مقابل الدولار حاليا.

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